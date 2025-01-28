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Россияне ударили по Родинскому в Донецкой области: убили двух жителей

Ирина БалачукВторник, 28 января 2025, 12:21
Россияне ударили по Родинскому в Донецкой области: убили двух жителей
Фото ГСЧС

Российские войска обстреляли город Родинское Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин и ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Российские оккупанты нанесли прицельный удар по городу Родинское Донецкой области: погибли 2 человека. Возник пожар, повреждены 3 дома и предприятие. Пожарные ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание". 

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фото гсчс

Детали: Филашкин добавил, что оккупанты били по ряду населенных пунктов Донецкой области. 

 
фото гсчс

В частности, в Покровске один человек получил ранения.  

Донецкая областьвойнажертвы
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