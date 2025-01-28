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СБУ каже, що впіймала агентів ФСБ, які шпигували за українськими F-16

Українська правдаВівторок, 28 січня 2025, 14:40
СБУ каже, що впіймала агентів ФСБ, які шпигували за українськими F-16
Фото: СБУ

СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка збирала дані про літаки та гелікоптери ЗСУ для ударів по авіаційній інфраструктурі. Під час спецоперації біля військового аеродрому затримали двох агентів, які фотографували зліт українського F-16.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно СБУ: "За матеріалами справи, поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею фсб, особу якої вже встановила СБУ".

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Деталі: Як повідомили правоохоронці, агнети збирали дані про розміщення військових аеродромів, де базувались літаки F-16 та гелікоптери, а потім передавали ці дані росіянам, щоб коригувати ракетні та дронові атаки.

Агенти ФСБ мали зібрати детальну інформацію про авіаційну техніку ЗСУ, включно з геолокаціями, текстовими та фотозвітами про кожен об’єкт. Для виконання завдання вони планували об'їхати п'ять регіонів України маршрутними автобусами, орендуючи житло біля об’єктів для кількаденного шпигунства. СБУ викрила їх на початковому етапі діяльності, задокументувала безрезультатні спроби розвідки та затримала під час фотографування винищувачів F-16.

Обох зловмисників затримано та взято під варту. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. 

СБУаеродром
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