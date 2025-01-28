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СБУ говорит, что поймала агентов ФСБ, которые шпионили за украинскими F-16

Украинская правдаВторник, 28 января 2025, 14:40
СБУ говорит, что поймала агентов ФСБ, которые шпионили за украинскими F-16
Фото: СБУ

СБУ нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая собирала данные о самолетах и вертолетах ВСУ для ударов по авиационной инфраструктуре. Во время спецоперации возле военного аэродрома задержали двух агентов, которые фотографировали взлет украинского F-16.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно СБУ: "По материалам дела, пособниками врага оказалось двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 год. Фигуранты были завербованы кадровой сотрудницей фсб, личность которой уже установила СБУ".

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Детали: Как сообщили правоохранители, агнеты собирали данные о размещении военных аэродромов, где базировались самолеты F-16 и вертолеты, а затем передавали эти данные россиянам, чтобы корректировать ракетные и беспилотные атаки.

Агенты ФСБ должны были собрать подробную информацию об авиационной технике ВСУ, включая геолокацию, текстовые и фотоотчеты о каждом объекте. Для выполнения задания они планировали объехать пять регионов Украины маршрутными автобусами, арендуя жилье возле объектов для многодневного шпионажа. СБУ разоблачила их на начальном этапе деятельности, задокументировала безрезультатные попытки разведки и задержала во время фотографирования истребителей F-16.

Оба злоумышленника задержаны и взяты под стражу. Им грозит пожизненное заключение за государственную измену. 

СБУаэродром
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