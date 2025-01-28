У НАТО пов'язали спробу замаху на гендиректора Rheinmetall з саботажною кампанією РФ

Заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай під час виступу у Європейському парламенті заявив, що акти саботажу, здійснені по всьому військовому альянсу протягом останніх років, включали погрози спланувати вбивство лідерів промисловості, таких як керівник німецького виробника озброєнь Rheinmetall.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Аппатурай підтвердив погрозу на адресу генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, про яку до цього часу повідомляли лише ЗМІ.

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За його словами, кампанія саботажу включала "сходження поїздів з рейок, підпали, напади на майно політиків, погрози організувати вбивство лідерів галузі, як, наприклад, глави Rheinmetall, але були й інші змови".

Аппатурай зазначив, що в минулому Заходу вдавалося зупинити Росію від вчинення диверсій, встановлюючи червоні лінії на найвищому рівні, як це було у випадку, коли на німецькому складі були виявлені запалювальні пристрої, призначені для рейсів DHL.

Аппатурай заявив, що РФ "можна стримати", якщо "ви визначите, які ваші червоні лінії між собою, а потім ефективно про це повідомите".

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Він сказав, що Захід не визнає нормальним нинішній рівень саботажу, який НАТО називає рекордно високим, і що серед членів Альянсу існує чітке розуміння того, "що потрібно бути більш рішучими" у реагуванні на повторювані інциденти в Балтійському морі.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю в українській війні.

ОНОВЛЕНО О 17:20, 29 січня: "Європейська правда" видалила цитату представника НАТО щодо "дзвінка" колишнього американського президента Джо Байдена до очільника Кремля Владіміра Путіна через зміни у першоджерелі. Агентство Reuters виправило текст, пояснивши, що офіційний представник НАТО обмовився.

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