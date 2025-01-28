Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НАТО связали попытку покушения на гендиректора Rheinmetall с саботажной кампанией РФ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 28 января 2025, 15:29
В НАТО связали попытку покушения на гендиректора Rheinmetall с саботажной кампанией РФ
генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, фото: Getty Images

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай во время выступления в Европейском парламенте заявил, что акты саботажа, совершенные по всему военному альянсу в течение последних лет, включали угрозы спланировать убийство лидеров промышленности, таких как руководитель немецкого производителя вооружений Rheinmetall.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали:  Аппатурай подтвердил угрозу в адрес генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, о которой до сих пор сообщали только СМИ.

Реклама:

По его словам, кампания саботажа включала "сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на имущество политиков, угрозы организовать убийство лидеров отрасли, как, например, главы Rheinmetall, но были и другие заговоры".

Аппатурай отметил, что в прошлом Западу удавалось остановить Россию от совершения диверсий, устанавливая красные линии на самом высоком уровне, как это было в случае, когда на немецком складе были обнаружены зажигательные устройства, предназначенные для рейсов DHL.

Аппатурай заявил, что РФ "можно сдержать", если "вы определите, какие ваши красные линии между собой, а затем эффективно об этом сообщите".

РЕКЛАМА:

Он сказал, что Запад не признает нормальным нынешний уровень саботажа, который в НАТО называют рекордно высоким, и что среди членов Альянса существует четкое понимание того, "что нужно быть более решительными" в реагировании на повторяющиеся инциденты в Балтийском море.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в украинской войне.

ОБНОВЛЕНО В 17:20, 29 января: "Европейская правда" удалила цитату представителя НАТО относительно "звонка" бывшего американского президента Джо Байдена к главе Кремля Владимиру Путину из-за изменений в первоисточнике. Агентство Reuters исправило текст, объяснив, что официальный представитель НАТО оговорился.

Что предшествовало:

  • Ранее сторонники левого экстремистского движения RAF заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживании" на продажах оружия.
  • В июле телеканал CNN сообщил, что США и Германия предотвратили российские планы убить генерального директора производителя оружия Rheinmetall.
  • После этого Германия обеспечила высочайший уровень охраны Паппергеру.

НАТОРосcияГерманиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У Порошенко заявили, что его старший сын с 2019 года снят со всех учетов
"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко
СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США
Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
ТЦК начали штрафовать мэров за провал мобилизации: в ОК "Запад" говорят – "все законно"
Февраль принесет Украине похолодание
Все новости...
НАТО
Москве слова не давали: В МИД Украины отреагировали на ультиматум России по НАТО
Россия требует отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны
Генсек НАТО: Путин не имеет права вето на чье-то членство в Альянсе
Последние новости
21:28
США переживают рекордный дефицит торговли на фоне угроз Трампа пошлинами
21:23
Зеленский о финансировании программ США: Будем искать внутренний ресурс
21:07
Вучич выполнил одно из ключевых требований антиправительственных протестов в Сербии
20:53
списокКакие госструктуры не получат средства из-за приостановления финансирования USAID
20:50
Грузия ушла из ПАСЕ, но остается в Совете Европы
20:40
Одесский "Шторм" обыграл херсонский "Днепр" в чемпионате Украины по хоккею
20:31
Трамп планирует наказывать депортацией из США за антисемитизм – СМИ
20:19
РФ заявила о миллиардах от продажи квартиры Зеленского и другого имущества украинцев в Крыму
20:14
Глава украинской делегации в ПАСЕ: Грузию выгонят из ассамблеи на следующей сессии
20:06
фото"Тревожный сигнал": в Киеве посреди зимы зацвели сакуры
Все новости...
Реклама:
Реклама: