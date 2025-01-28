Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай во время выступления в Европейском парламенте заявил, что акты саботажа, совершенные по всему военному альянсу в течение последних лет, включали угрозы спланировать убийство лидеров промышленности, таких как руководитель немецкого производителя вооружений Rheinmetall.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Аппатурай подтвердил угрозу в адрес генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, о которой до сих пор сообщали только СМИ.

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По его словам, кампания саботажа включала "сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на имущество политиков, угрозы организовать убийство лидеров отрасли, как, например, главы Rheinmetall, но были и другие заговоры".

Аппатурай отметил, что в прошлом Западу удавалось остановить Россию от совершения диверсий, устанавливая красные линии на самом высоком уровне, как это было в случае, когда на немецком складе были обнаружены зажигательные устройства, предназначенные для рейсов DHL.

Аппатурай заявил, что РФ "можно сдержать", если "вы определите, какие ваши красные линии между собой, а затем эффективно об этом сообщите".

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Он сказал, что Запад не признает нормальным нынешний уровень саботажа, который в НАТО называют рекордно высоким, и что среди членов Альянса существует четкое понимание того, "что нужно быть более решительными" в реагировании на повторяющиеся инциденты в Балтийском море.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в украинской войне.

ОБНОВЛЕНО В 17:20, 29 января: "Европейская правда" удалила цитату представителя НАТО относительно "звонка" бывшего американского президента Джо Байдена к главе Кремля Владимиру Путину из-за изменений в первоисточнике. Агентство Reuters исправило текст, объяснив, что официальный представитель НАТО оговорился.

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