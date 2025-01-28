Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Синельниківський район Дніпропетровщини: поранили 11-річну дитину

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 січня 2025, 17:22
Росіяни атакували Синельниківський район Дніпропетровщини: поранили 11-річну дитину
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про атаку росіян на Синельнниківський район області, у результаті чого постраждала 11-річна дитина і двоє дорослих.

Джерело: Лисак у Telegram, Дніпропетровська облпрокуратура у Telegram

Пряма мова: "На Синельниківщині через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка".

Реклама:

Деталі: За його словами, всі постраждалі були госпіталізовані, лікарі оцінюють стан поранених, як середньої тяжкості.

Влада також з'ясовує, яких збитків завдав удар росіян.

Дніпропетровська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
ТЦК почали штрафувати мерів за провал мобілізації: в ОК "Захід" кажуть – "все законно"
Лютий принесе Україні похолодання
Усі новини...
Дніпропетровська область
Окупанти вранці вдарили по Нікополю: поранили 5 людей  і пошкодили підприємство
Пошкоджена інфраструктура і багатоповерхівки – наслідки російської атаки у Дніпрі і області
Росіяни вдарили по Нікопольщині: пошкодили підприємства, магазин і житло
Останні новини
21:23
Зеленський про фінансування програм США: Будемо шукати внутрішній ресурс
21:07
Вучич виконав одну з ключових вимог антиурядових протестів у Сербії
20:53
СписокЯкі держструктури не отримають кошти через призупинення фінансування USAID
20:50
Грузія пішла з ПАРЄ, але лишається у Раді Європи
20:40
Одеський "Шторм" обіграв херсонський "Дніпро" у чемпіонаті України з хокею
20:31
Трамп планує карати депортацією за антисемітизм – ЗМІ
20:19
РФ заявила про мільярди від продажу квартири Зеленського та іншого майна українців у Криму
20:14
Очільниця української делегації в ПАРЄ: Грузію виженуть з асамблеї наступної сесії
20:06
фото"Тривожний сигнал": у Києві посеред зими зацвіли сакури
19:49
Міноборони закупило під держгарантії перші вантажівки для ЗСУ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: