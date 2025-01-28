Росіяни атакували Синельниківський район Дніпропетровщини: поранили 11-річну дитину
Вівторок, 28 січня 2025, 17:22
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про атаку росіян на Синельнниківський район області, у результаті чого постраждала 11-річна дитина і двоє дорослих.
Джерело: Лисак у Telegram, Дніпропетровська облпрокуратура у Telegram
Пряма мова: "На Синельниківщині через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка".
Реклама:
Деталі: За його словами, всі постраждалі були госпіталізовані, лікарі оцінюють стан поранених, як середньої тяжкості.
Влада також з'ясовує, яких збитків завдав удар росіян.