Росіяни атакували Синельниківський район Дніпропетровщини: поранили 11-річну дитину

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про атаку росіян на Синельнниківський район області, у результаті чого постраждала 11-річна дитина і двоє дорослих.

Джерело: Лисак у Telegram, Дніпропетровська облпрокуратура у Telegram

Пряма мова: "На Синельниківщині через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка".

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Деталі: За його словами, всі постраждалі були госпіталізовані, лікарі оцінюють стан поранених, як середньої тяжкості.

Влада також з'ясовує, яких збитків завдав удар росіян.