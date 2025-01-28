Россияне атаковали Синельниковский район Днепропетровщины: ранили 11-летнего ребенка
Вторник, 28 января 2025, 17:22
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об атаке россиян на Синельнниковский район, в результате чего пострадал 11-летний ребенок и двое взрослых.
Источник: Лысак в Telegram, Днепропетровская облпрокуратура в Telegram
Прямая речь: "На Синельниковщине из-за вражеской атаки пострадали 11-летний мальчик, 54-летний мужчина и 83-летняя женщина".
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Детали: По его словам, все пострадавшие были госпитализированы, врачи оценивают состояние раненых, как средней тяжести.
Власти также выясняют, какой ущерб нанес удар россиян.