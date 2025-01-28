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Минобороны: военные, которые ушли в СВЧ после 29 ноября, не смогут вернуться "упрощенно"

Александр ШумилинВторник, 28 января 2025, 19:32
Минобороны: военные, которые ушли в СВЧ после 29 ноября, не смогут вернуться упрощенно
Фото иллюстративное

Военнослужащие, самовольно оставившие часть после 29 ноября 2024 года не смогут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу без уголовной ответственности.

Источник: сообщение Минобороны

Дословно: "Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, имеют время до 1 марта 2025 года, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение.

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Однако этот упрощенный алгоритм не касается военных, которые совершили СВЧ после 29 ноября 2024 года (после того, как закон об этом алгоритме вступил в силу - ред.) Такие военнослужащие, даже если это первое их СВЧ, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по быстрому упрощенному алгоритму".

Детали: В Минобороны напомнили, что такие военнослужащие должны пройти через общую процедуру, которая включает согласие командира, проведение расследования и решение суда.

"И только после решения суда военного начинают восстанавливать на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СЗЧ", - говорится в сообщении.

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Предыстория:

  • 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СЗЧ или дезертирство.
  • 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
  • 9 января Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть до 1 марта 2025 года.

Миноборонывойна
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