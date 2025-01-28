Минобороны: военные, которые ушли в СВЧ после 29 ноября, не смогут вернуться "упрощенно"

Военнослужащие, самовольно оставившие часть после 29 ноября 2024 года не смогут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу без уголовной ответственности.

Источник: сообщение Минобороны

Дословно: "Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, имеют время до 1 марта 2025 года, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение.

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Однако этот упрощенный алгоритм не касается военных, которые совершили СВЧ после 29 ноября 2024 года (после того, как закон об этом алгоритме вступил в силу - ред.) Такие военнослужащие, даже если это первое их СВЧ, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по быстрому упрощенному алгоритму".

Детали: В Минобороны напомнили, что такие военнослужащие должны пройти через общую процедуру, которая включает согласие командира, проведение расследования и решение суда.

"И только после решения суда военного начинают восстанавливать на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СЗЧ", - говорится в сообщении.

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