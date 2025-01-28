В ОП анонсували "предметні консультації" з США через замороження грантів USAID

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала консультації зі США через рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити фінансування гуманітарної та іншої допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Верещук у Facebook

Деталі: Верещук назвала "неочікуваною та неприємною новиною" рішення США про замороження на 90 днів фінансування проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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"Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні", – анонсувала вона.

Заступниця глави ОП тим часом закликала команди, які займались проєктами за кошти USAID, "зберегти людей та напрацювання".

Минулого тижня, нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо розпорядився призупинити всі нові виплати іноземної допомоги, поки вони підлягатимуть перевірці.

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Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

У розпорядженні Рубіо є деякі винятки, зокрема щодо військового фінансування Ізраїлю та Єгипту, а також іноземної надзвичайної продовольчої допомоги.

Водночас військова допомога США не підпадає під дію наказу про заморожування та продовжує надходити до України згідно з рішеннями попередньої адміністрації Джо Байдена.