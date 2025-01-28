В ОП анонсировали "предметные консультации" с США из-за заморозки грантов USAID

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук анонсировала консультации с США из-за решения администрации Дональда Трампа заморозить финансирование гуманитарной и другой помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Верещук в Facebook

Детали: Верещук назвала "неожиданной и неприятной новостью" решение США о замораживании на 90 дней финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

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"В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине", - анонсировала она.

Заместитель главы ОП тем временем призвала команды, которые занимались проектами за средства USAID, "сохранить людей и наработки".

На прошлой неделе, напомним, государственный секретарь США Марко Рубио распорядился приостановить все новые выплаты иностранной помощи, пока они будут подлежать проверке.

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Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупредили, что без разрешения нового госсекретаря такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, окажутся под угрозой срыва.

В распоряжении Рубио есть некоторые исключения, в частности в отношении военного финансирования Израиля и Египта, а также иностранной чрезвычайной продовольственной помощи.

В то же время военная помощь США не подпадает под действие приказа о замораживании и продолжает поступать в Украину согласно решениям предыдущей администрации Джо Байдена.