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Фіцо назвав Зеленського ворогом Словаччини через газові проблеми

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловВівторок, 28 січня 2025, 21:52
Фіцо назвав Зеленського ворогом Словаччини через газові проблеми
Роберт Фіцо, фото: Getty Images

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо на засіданні комітету з питань економіки словацького парламенту продовжив заочну дискусію про транзит російського газу через Україну, назвавши "ворогом" Словаччини президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Dennik N

Пряма мова: "Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині".

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Деталі: Зокрема, премʼєр Словаччини прокоментував останню заяву Володимира Зеленського, який заговорив про можливий транзит газу з Азербайджану до європейських держав.

Фіцо заявив, що українському президенту більше нічого не лишається, "окрім як говорити про якийсь газ з Азербайджану", а сам він "надуває бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від ухвалення важких рішень".

Він повторив, що Братислава вважає "найбільш реалістичним" варіантом тільки відновлення транзиту російського газу – наприклад якщо вона купуватиме його на російсько-українському кордоні, "і цей газ транспортувався б як словацький через територію України".

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Передісторія:

  • Чергові заяви Роберта Фіцо є продовженням його різкої риторики в бік України після того, як вона з початку 2025 року припинила транзит газу з Росії.
  • З-поміж останнього, премʼєра Словаччини розлютила підтримка Зеленським масових антиурядових протестів у країні.

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СловаччинаУкраїнаЗеленський
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