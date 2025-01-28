Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 28 января 2025, 21:52
Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем
Роберт Фицо, фото: Getty Images

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента продолжил заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину, назвав "врагом" Словакии президента Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N

Прямая речь: "Наш враг - Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии".

Реклама:

Детали: В частности, премьер Словакии прокомментировал последнее заявление Владимира Зеленского, который заговорил о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.

Фицо заявил, что украинскому президенту больше ничего не остается, "кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана", а сам он "надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений".

Он повторил, что Братислава считает "наиболее реалистичным" вариантом только восстановление транзита российского газа – например, если она будет покупать его на российско-украинской границе, "и этот газ транспортировался бы как словацкий через территорию Украины".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Очередные заявления Роберта Фицо являются продолжением его резкой риторики в сторону Украины после того, как она с начала 2025 года прекратила транзит газа из России.
  • Среди последнего, премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

Читайте такжеФицо пугает "Майданом": как масштабные протесты в Словакии приближают смену власти

СловакияУкраинаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Reuters: Новые власти Сирии потребовали от России компенсаций и выдачи Асада
Кличко обвинил начальника КГВА в блокировании ключевых решений: просит вмешаться Зеленского
фотоТоп-чиновник КГГА оформил фиктивную инвалидность, чтобы избежать призыва – СБУ
фотоБританская разведка оценила украинские удары по нефтебазе аэродрома Энгельс
Госсекретарь США внес изменения в решение о заморозке иностранной помощи – WP
Кишинев и Тирасполь заключили соглашение о предоставлении газового займа для помощи Приднестровью
Все новости...
Словакия
Словацкий вице-спикер возмутился, что в Аушвиц пригласили "сторонника Бандеры" Зеленского, а не РФ
Фицо набросился на Зеленского, который поддержал протесты в Словакии
Фицо заявил, что треть участников протестов против его правительства – украинцы
Последние новости
15:49
Лувр обвиняют в снобизме из-за решения перенести "Мону Лизу"
15:40
Суд ЕС отказался снимать санкции с зятя Лаврова
15:29
Февраль принесет Украине похолодание
15:26
Хорватия анонсировала новый пакет военной помощи Украине
15:23
видеоМинкультуры признало, что Костел Святого Николая находится в пользовании верующих
15:16
Трамп приказал Маску вернуть «забытых на МКС» астронавтов, что и так должны были сделать по плану Байдена
15:14
видеоДерзость и 13 килограммов взрывчатки: ССО разнесли позицию врага
15:11
С начала большой войны количество долгов в Украине выросло почти на треть
15:05
Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 17 человек
15:00
Казахстан примет решение о сокращении добычи нефти после встречи ОПЕК+
Все новости...
Реклама:
Реклама: