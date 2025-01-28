Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента продолжил заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину, назвав "врагом" Словакии президента Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N

Прямая речь: "Наш враг - Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии".

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Детали: В частности, премьер Словакии прокомментировал последнее заявление Владимира Зеленского, который заговорил о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.

Фицо заявил, что украинскому президенту больше ничего не остается, "кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана", а сам он "надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений".

Он повторил, что Братислава считает "наиболее реалистичным" вариантом только восстановление транзита российского газа – например, если она будет покупать его на российско-украинской границе, "и этот газ транспортировался бы как словацкий через территорию Украины".

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Предыстория:

Очередные заявления Роберта Фицо являются продолжением его резкой риторики в сторону Украины после того, как она с начала 2025 года прекратила транзит газа из России.

Среди последнего, премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

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