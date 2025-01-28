ПАРЄ закликала притягнути Росію до відповідальності за злочини ПВК Вагнера проти України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у затвердженій 28 січня резолюції наголосила, що Росія несе повну відповідальність за злочини проти України, вчинені незаконними приватними військовими компаніями – ПВК Вагнера та "Редутом".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст резолюції ПАРЄ "Усунення ризиків для прав людини та верховенства права, які становлять найманці та приватні військові та охоронні компанії", затвердженої увечері 28 січня

Дослівно: "Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну російські приватні військові компанії, саме існування яких заборонено російським законодавством, такі як група Вагнера і "Редут", здійснили численні акти катувань і позасудових страт, включаючи масові страти, українських військовополонених і цивільних осіб, а також цілеспрямовані напади на цивільну інфраструктуру".

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Деталі: Асамблея наголошує, що "Російська Федерація несе повну міжнародну відповідальність за ці дії через її визнані зв'язки та фінансову і оперативну підтримку, надану групі Вагнера під час її участі у війні, включаючи використання помилуваних засуджених як бойовиків та координацію на місцях з регулярними силами".

У резолюції також зазначається, що ці так звані "російські приватні військові компанії" слід відрізняти від приватних військових компаній (ПВК), які зареєстровані і діють у правовому полі своїх держав.

Додатково ПАРЄ констатувала, що численні повідомлення про серйозні порушення прав людини, скоєні приватними військовими та охоронними компаніями, що зареєстровані або діють на території держав-членів Ради Європи, вимагають посилення регулювання цієї галузі.

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У затвердженому документі міститься заклик до держав-членів Ради Європи ухвалити законодавство, що регулює діяльність приватних військових та охоронних компаній, включаючи критерії для їх ліцензування та реєстрації, а також механізми нагляду.

Вказана резолюція ПАРЄ також наголошує, що воїни Міжнародного легіону захисту України є законними комбатантами і мають розглядатися як члени Збройних сил України, а не "найманці".

Також повідомлялося, що генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе пообіцяв не відступитися від ідеї спецтрибуналу для Путіна.