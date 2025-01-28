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ПАСЕ призвала привлечь Россию к ответственности за преступления ЧВК Вагнера против Украины

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловВторник, 28 января 2025, 22:20
ПАСЕ призвала привлечь Россию к ответственности за преступления ЧВК Вагнера против Украины
Фото: Getty Images

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в утвержденной 28 января резолюции подчеркнула, что Россия несет полную ответственность за преступления против Украины, совершенные незаконными частными военными компаниями - ЧВК Вагнера и "Редутом".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст резолюции ПАСЕ „Устранение рисков для прав человека и верховенства права, которые составляют наемники и частные военные и охранные компании", утвержденной вечером 28 января

Дословно: "После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину российские частные военные компании, само существование которых запрещено российским законодательством, такие как группа Вагнера и „Редут", совершили многочисленные акты пыток и внесудебных казней, включая массовые казни, украинских военнопленных и гражданских лиц, а также целенаправленные нападения на гражданскую инфраструктуру".

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Детали: Ассамблея отмечает, что "Российская Федерация несет полную международную ответственность за эти действия из-за ее признанных связей и финансовой и оперативной поддержки, предоставленной группе Вагнера во время ее участия в войне, включая использование помилованных осужденных в качестве боевиков и координацию на местах с регулярными силами".

В резолюции также отмечается, что эти так называемые "российские частные военные компании" следует отличать от частных военных компаний (ЧВК), которые зарегистрированы и действуют в правовом поле своих государств.

Дополнительно ПАСЕ констатировала, что многочисленные сообщения о серьезных нарушениях прав человека, совершенных частными военными и охранными компаниями, зарегистрированными или действующими на территории государств-членов Совета Европы, требуют усиления регулирования этой отрасли.

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В утвержденном документе содержится призыв к государствам-членам Совета Европы принять законодательство, регулирующее деятельность частных военных и охранных компаний, включая критерии для их лицензирования и регистрации, а также механизмы надзора.

Указанная резолюция ПАСЕ также отмечает, что воины Международного легиона защиты Украины являются законными комбатантами и должны рассматриваться как члены Вооруженных сил Украины, а не "наемники".

Также сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пообещал не отступиться от идеи спецтрибунала для Путина.

ПАСЕВагнерУкраинавойна
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