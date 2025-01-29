Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через російський ракетний удар по підприємству в Миколаєві загинули дві жінки

Анастасія Проц, Іван Д'яконовСереда, 29 січня 2025, 00:01
Через російський ракетний удар по підприємству в Миколаєві загинули дві жінки
Фото: ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 січня по приватному підприємству в Миколаєві загинули дві жінки.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС

Пряма мова Кіма: "На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства".

Реклама:

Деталі: Раніше мер міста писав, що окупанти вдарили по приватному підприємству в Миколаєві.

Оновлено: У ДСНС о 23:30 повідомили, що ракетний удар припав на одне з підприємств харчової промисловості.

Дослівно ДСНС: "Загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства".

Миколаївракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
ТЦК почали штрафувати мерів за провал мобілізації: в ОК "Захід" кажуть – "все законно"
Лютий принесе Україні похолодання
Усі новини...
Миколаїв
Пошкоджений будинок, підприємство і транспорт, 2 поранених – наслідки удару по Миколаєву
Росія атакувала Миколаїв сімома безпілотниками: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі
Колишній військовій дали 15 років тюрми за співпрацю з росіянами в Миколаєві
Останні новини
21:28
США переживають рекордний дефіцит торгівлі на тлі погроз Трампа митами
21:23
Зеленський про фінансування програм США: Будемо шукати внутрішній ресурс
21:07
Вучич виконав одну з ключових вимог антиурядових протестів у Сербії
20:53
СписокЯкі держструктури не отримають кошти через призупинення фінансування USAID
20:50
Грузія пішла з ПАРЄ, але лишається у Раді Європи
20:40
Одеський "Шторм" обіграв херсонський "Дніпро" у чемпіонаті України з хокею
20:31
Трамп планує карати депортацією за антисемітизм – ЗМІ
20:19
РФ заявила про мільярди від продажу квартири Зеленського та іншого майна українців у Криму
20:14
Очільниця української делегації в ПАРЄ: Грузію виженуть з асамблеї наступної сесії
20:06
фото"Тривожний сигнал": у Києві посеред зими зацвіли сакури
Усі новини...
Реклама:
Реклама: