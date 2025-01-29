Через російський ракетний удар по підприємству в Миколаєві загинули дві жінки
Середа, 29 січня 2025, 00:01
Внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 січня по приватному підприємству в Миколаєві загинули дві жінки.
Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС
Пряма мова Кіма: "На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства".
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Деталі: Раніше мер міста писав, що окупанти вдарили по приватному підприємству в Миколаєві.
Оновлено: У ДСНС о 23:30 повідомили, що ракетний удар припав на одне з підприємств харчової промисловості.
Дослівно ДСНС: "Загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства".