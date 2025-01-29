Через російський ракетний удар по підприємству в Миколаєві загинули дві жінки

Внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 січня по приватному підприємству в Миколаєві загинули дві жінки.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС

Пряма мова Кіма: "На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства".

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Деталі: Раніше мер міста писав, що окупанти вдарили по приватному підприємству в Миколаєві.

Оновлено: У ДСНС о 23:30 повідомили, що ракетний удар припав на одне з підприємств харчової промисловості.

Дослівно ДСНС: "Загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства".