Из-за российского ракетного удара по предприятию в Николаеве погибли две женщины
Среда, 29 января 2025, 00:01
В результате российского ракетного удара вечером 28 января по частному предприятию в Николаеве погибли две женщины.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич, ГСЧС
Прямая речь Кима: "К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия".
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Детали: Ранее мэр города писал, что оккупанты ударили по частному предприятию в Николаеве.
Обновлено: В ГСЧС в 23:30 сообщили, что ракетный удар пришелся на одно из предприятий пищевой промышленности.
Дословно ГСЧС: "Погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия".