Єврокомісія пропонує накласти мита на весь аграрний імпорт з Росії та Білорусі

Європейська комісія у вівторок, 28 січня, ухвалила пропозицію щодо запровадження тарифів на низку сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі, а також на окремі види азотних добрив.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії

Деталі: Пропозиція виконавчого органу ЄС передбачає тарифи на решту 15% сільськогосподарського імпорту з Росії у 2023 році, які досі не обкладались тарифами.

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Після ухвалення пропозиції "весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися тарифами ЄС", уточнюють у Єврокомісії.

"Метою пропозиції є зменшення залежності від імпорту з Росії та Білорусі. Такий імпорт, особливо добрив, робить ЄС вразливим до потенційних примусових дій з боку Росії і, таким чином, становить ризик для продовольчої безпеки ЄС", – пояснюють там.

Окремо в ЄС наголошують, що пропоновані заходи не вплинуть на транзит російської сільськогосподарської продукції через Європейський Союз до третіх країн.

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Пропозиція Єврокомісії ще має бути розглянута та ухвалена Європейським парламентом та Радою ЄС кваліфікованою більшістю голосів.

Передісторія: