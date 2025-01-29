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Єврокомісія пропонує накласти мита на весь аграрний імпорт з Росії та Білорусі

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСереда, 29 січня 2025, 04:35
Єврокомісія пропонує накласти мита на весь аграрний імпорт з Росії та Білорусі
Штаб-квартира Європейської Комісії, Брюссель, Бельгія. Фото: Getty Images

Європейська комісія у вівторок, 28 січня, ухвалила пропозицію щодо запровадження тарифів на низку сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі, а також на окремі види азотних добрив. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії

Деталі: Пропозиція виконавчого органу ЄС передбачає тарифи на решту 15% сільськогосподарського імпорту з Росії у 2023 році, які досі не обкладались тарифами.

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Після ухвалення пропозиції "весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися тарифами ЄС", уточнюють у Єврокомісії.

"Метою пропозиції є зменшення залежності від імпорту з Росії та Білорусі. Такий імпорт, особливо добрив, робить ЄС вразливим до потенційних примусових дій з боку Росії і, таким чином, становить ризик для продовольчої безпеки ЄС", – пояснюють там.

Окремо в ЄС наголошують, що пропоновані заходи не вплинуть на транзит російської сільськогосподарської продукції через Європейський Союз до третіх країн.

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Пропозиція Єврокомісії ще має бути розглянута та ухвалена Європейським парламентом та Радою ЄС кваліфікованою більшістю голосів.

Передісторія: 

  • Тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.
  • Україна, а також Польща та країни Балтії тривалий час закликали до повної заборони імпорту цих товарів.

ЄСтарифиРосія
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