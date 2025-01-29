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Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на весь аграрный импорт из России и Беларуси

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСреда, 29 января 2025, 04:35
Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на весь аграрный импорт из России и Беларуси
Штаб-квартира Европейской Комиссии, Брюссель, Бельгия. Фото: Getty Images

Европейская комиссия во вторник, 28 января, приняла предложение о введении тарифов на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси, а также на отдельные виды азотных удобрений. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии

Детали: Предложение исполнительного органа ЕС предусматривает тарифы на остальные 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, которые до сих пор не облагались тарифами.

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После принятия предложения "весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС", уточняют в Еврокомиссии.

"Целью предложения является уменьшение зависимости от импорта из России и Беларуси. Такой импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым к потенциальным принудительным действиям со стороны России и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности ЕС", – объясняют там.

Отдельно в ЕС отмечают, что предлагаемые меры не повлияют на транзит российской сельскохозяйственной продукции через Европейский Союз в третьи страны.

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Предложение Еврокомиссии еще должно быть рассмотрено и принято Европейским парламентом и Советом ЕС квалифицированным большинством голосов.

Предыстория: 

  • Тарифы на подавляющее большинство аграрной продукции из России и Беларуси, прежде всего зерно, действуют на территории Евросоюза с июля 2024 года.
  • Украина, а также Польша и страны Балтии долгое время призывали к полному запрету импорта этих товаров.

ЕСтарифыРосcия
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