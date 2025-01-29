ISW: Росія створює окремі полки безпілотних систем для посилення армії

Росія формує окремі полки безпілотних систем на рівні військових округів, прагнучи посилити свій потенціал у сфері безпілотних технологій та централізувати управління дронами.

Джерело: ISW

Деталі: За даними аналітиків, новий підрозділ – 7-й окремий розвідувально-ударний полк безпілотних систем – сформований у складі Центрального військового округу Росії чисельністю 1 342 військовослужбовців станом на квітень 2024 року був укомплектований на 94%. Підготовка особового складу відбувається на базі 473-го окружного навчального центру РФ.

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Структура полку включає командний склад, ударний батальйон безпілотних систем, три розвідувально-ударні батальйони, а також підрозділи матеріально-технічного забезпечення, зокрема зв’язку, медичні та ремонтні підрозділи. Планується створення 102 підпорядкованих підрозділів: 41 ударного та 61 розвідувального.

З липня 2024 року російські волонтерські групи розпочали краудфандингові кампанії для підтримки цього полку, який діє на окупованих територіях Запорізької області.

Міністерство оборони РФ також повідомило про реорганізацію неформальних загонів безпілотників та інших фахівців у "об’єднані технічні батальйони". До жовтня 2024 року було сформовано кілька загонів безпілотних систем на базі Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон", а також анонсовано створення ще п’яти таких загонів.

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За оцінкою військового аналітика Конрада Музики, нещодавні організаційні зміни в російських збройних силах і формування підрозділів безпілотників свідчать про те, що в майбутньому подібні полки можуть з'явитися і в інших російських військових округах.

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що формування військ безпілотних систем у складі російських збройних сил планується завершити у третьому кварталі 2025 року.

Дослівно: "Російські війська, ймовірно, отримають розширені можливості підтримки безпілотників, якщо Міністерство оборони Росії успішно сформує ці нові полки безпілотних систем та централізує свої зусилля із закупівель для військ безпілотних систем. Водночас успіх цих зусиль буде залежати від прихильності Збройних сил РФ до проведення необхідних реформ і наявності ресурсів".

Ключові висновки: