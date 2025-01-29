ISW: Россия создает отдельные полки беспилотных систем для усиления армии

Россия формирует отдельные полки беспилотных систем на уровне военных округов, стремясь усилить свой потенциал в сфере беспилотных технологий и централизовать управление дронами.

Источник: ISW

Детали: По данным аналитиков, новое подразделение – 7-й отдельный разведывательно-ударный полк беспилотных систем – сформированный в составе Центрального военного округа России численностью 1 342 военнослужащих по состоянию на апрель 2024 года был укомплектован на 94%. Подготовка личного состава происходит на базе 473-го окружного учебного центра РФ.

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Структура полка включает командный состав, ударный батальон беспилотных систем, три разведывательно-ударные батальоны, а также подразделения материально-технического обеспечения, в частности связи, медицинские и ремонтные подразделения. Планируется создание 102 подчиненных подразделений: 41 ударного и 61 разведывательного.

С июля 2024 года российские волонтерские группы начали краудфандинговые кампании для поддержки этого полка, который действует на оккупированных территориях Запорожской области.

Министерство обороны РФ также сообщило о реорганизации неформальных отрядов беспилотников и других специалистов в "объединенные технические батальоны". До октября 2024 года было сформировано несколько отрядов беспилотных систем на базе Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", а также анонсировано создание еще пяти таких отрядов.

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По оценке военного аналитика Конрада Музыки, недавние организационные изменения в российских вооруженных силах и формирование подразделений беспилотников свидетельствуют о том, что в будущем подобные полки могут появиться и в других российских военных округах.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что формирование войск беспилотных систем в составе российских вооруженных сил планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

Дословно: "Российские войска, вероятно, получат расширенные возможности поддержки беспилотников, если Министерство обороны России успешно сформирует эти новые полки беспилотных систем и централизует свои усилия по закупкам для войск беспилотных систем. В то же время успех этих усилий будет зависеть от приверженности Вооруженных сил РФ к проведению необходимых реформ и наличия ресурсов".

Ключевые выводы: