ISW: Россия создает отдельные полки беспилотных систем для усиления армии
Россия формирует отдельные полки беспилотных систем на уровне военных округов, стремясь усилить свой потенциал в сфере беспилотных технологий и централизовать управление дронами.
Источник: ISW
Детали: По данным аналитиков, новое подразделение – 7-й отдельный разведывательно-ударный полк беспилотных систем – сформированный в составе Центрального военного округа России численностью 1 342 военнослужащих по состоянию на апрель 2024 года был укомплектован на 94%. Подготовка личного состава происходит на базе 473-го окружного учебного центра РФ.
Структура полка включает командный состав, ударный батальон беспилотных систем, три разведывательно-ударные батальоны, а также подразделения материально-технического обеспечения, в частности связи, медицинские и ремонтные подразделения. Планируется создание 102 подчиненных подразделений: 41 ударного и 61 разведывательного.
С июля 2024 года российские волонтерские группы начали краудфандинговые кампании для поддержки этого полка, который действует на оккупированных территориях Запорожской области.
Министерство обороны РФ также сообщило о реорганизации неформальных отрядов беспилотников и других специалистов в "объединенные технические батальоны". До октября 2024 года было сформировано несколько отрядов беспилотных систем на базе Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", а также анонсировано создание еще пяти таких отрядов.
По оценке военного аналитика Конрада Музыки, недавние организационные изменения в российских вооруженных силах и формирование подразделений беспилотников свидетельствуют о том, что в будущем подобные полки могут появиться и в других российских военных округах.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что формирование войск беспилотных систем в составе российских вооруженных сил планируется завершить в третьем квартале 2025 года.
Дословно: "Российские войска, вероятно, получат расширенные возможности поддержки беспилотников, если Министерство обороны России успешно сформирует эти новые полки беспилотных систем и централизует свои усилия по закупкам для войск беспилотных систем. В то же время успех этих усилий будет зависеть от приверженности Вооруженных сил РФ к проведению необходимых реформ и наличия ресурсов".
Ключевые выводы:
- 28 января в Сирию прибыла первая официальная российская делегация после падения режима Асада, чтобы обсудить вопрос дальнейшего использования Россией своих военных баз в стране.
- Российские военные продолжают эвакуацию вооружения из порта Тартус на фоне продолжающихся российско-сирийских переговоров.
- Российские военные, вероятно, сформировали отдельный полк беспилотных систем на уровне военного округа с целью усиления своего беспилотного потенциала. Создание этого полка поддерживает недавние скоординированные усилия Министерства обороны России по созданию Сил беспилотных систем в составе российских вооруженных сил и централизации контроля над неофициальными отрядами беспилотников.
- Высокопоставленный чиновник НАТО признал, что Россия усиливает кампанию саботажа и дестабилизации против европейских стран-членов Альянса, чтобы помешать дальнейшей военной помощи Украине.
- Украинские войска продвинулись вперед в Торецке и вблизи Покровска, тогда как российские войска – вблизи Торецка, Покровска, Курахово, Большой Новоселки и на западе Запорожской области.
- Российское правительство продолжает использовать свою программу "Время героев" для назначения ветеранов войны в Украине на должности в федеральных органах власти, что является частью более широких усилий Кремля по милитаризации российского общества.