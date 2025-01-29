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У Києві уламки російського дрона впали поблизу станції метро

Іван Д'яконовСереда, 29 січня 2025, 06:21
У Києві уламки російського дрона впали поблизу станції метро
Ілюстративне фото: Getty Images

Уламки російського безпілотника впали неподалік станції метро в Дарницькому районі Києва пошкодивши огорожу та будівлю прохідної Дарницького депо.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили".

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Передісторія:

  • О 05:27 в Києві оголошували повітряну тривогу у звʼязку з загрозою ударних БпЛА. О 05:55 оголосили відбій.

Київбезпілотникиповітряна тривога
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