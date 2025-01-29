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В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро

Иван ДьяконовСреда, 29 января 2025, 06:21
В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро
Иллюстративное фото: Getty Images

Обломки российского беспилотника упали недалеко от станции метро в Дарницком районе Киева повредив ограждение и здание проходной Дарницкого депо.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо. Сейчас пожара нет, пострадавших не обнаружили".

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Предыстория:

  • В 05:27 в Киеве объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой ударных БПЛА. В 05:55 объявили отбой.

Киевбеспилотникивоздушная тревога
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