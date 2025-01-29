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ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів

Ірина БалачукСереда, 29 січня 2025, 07:40
ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 670 окупантів, 29 артилерійських систем та 10 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 834 670 (+1 670) осіб,
  • танків – 9 886 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 20 597 (+24) од,
  • артилерійських систем – 22 395 (+29) од,
  • РСЗВ – 1 264 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 456 (+57) од,
  • крилатих ракет – 3 054 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 366 (+97) од,
  • спеціальної техніки – 3 721 (+3) од.

Дані уточнюються. 

Росіявтрати у війні
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