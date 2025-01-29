ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів
Середа, 29 січня 2025, 07:40
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 670 окупантів, 29 артилерійських систем та 10 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.01.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 834 670 (+1 670) осіб,
- танків – 9 886 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 20 597 (+24) од,
- артилерійських систем – 22 395 (+29) од,
- РСЗВ – 1 264 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 456 (+57) од,
- крилатих ракет – 3 054 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 366 (+97) од,
- спеціальної техніки – 3 721 (+3) од.
Дані уточнюються.