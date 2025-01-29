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ВСУ за сутки отминусовали 1 670 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 29 января 2025, 07:40
ВСУ за сутки отминусовали 1 670 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 670 оккупантов, 29 артиллерийских систем и 10 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.01.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 834 670 (+1 670) человек,
  • танков – 9 886 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 597 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 22 395 (+29) ед,
  • РСЗО – 1 264 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 456 (+57) ед,
  • крылатых ракет – 3 054 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35 366 (+97) ед,
  • специальной техники – 3 721 (+3) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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