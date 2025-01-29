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Росіяни атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі: є руйнування

Ірина БалачукСереда, 29 січня 2025, 09:17
Росіяни атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі: є руйнування
Рятувальник. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 29 січня російські окупанти атакували ударними дронами припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, внаслідок чого пошкоджені будівлі.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура… Внаслідок обстрілу є пошкодження будівель".

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Деталі: Кіпер додав, що на місці працюють всі відповідні служби.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає", – підсумував голова ОВА.

Одеська областьбезпілотники
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