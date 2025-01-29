Россияне атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе: есть разрушения
Среда, 29 января 2025, 09:17
Ночью 29 января российские оккупанты атаковали ударными дронами припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области, в результате чего повреждены здания.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура... В результате обстрела есть повреждения зданий".
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Детали: Кипер добавил, что на месте работают все соответствующие службы.
"К счастью, погибших и пострадавших нет", – подытожил глава ОВА.