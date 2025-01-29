Окупанти атакували з дрона Антонівку – убили чоловіка

Вранці 29 січня російські військові атакували безпілотником селище Антонівка у Херсонській області, внаслідок чого одна людина загинула .

Джерело: голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова очільника МВА: "Близько 8:00 російські терористи з дрона атакували Антонівку. Травми, несумісні з життям, отримав 52-річний чоловік".

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Передісторія:

28 січня окупанти убили чоловіка та поранили жінку в Антонівці.

