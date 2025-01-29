Оккупанты атаковали с дрона Антоновку – убили мужчину
Среда, 29 января 2025, 09:34
Утром 29 января российские военные атаковали беспилотником поселок Антоновка в Херсонской области, в результате чего один человек погиб.
Источник: глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь главы ГВА: "Около 8:00 российские террористы с дрона атаковали Антоновку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 52-летний мужчина".
Реклама:
Предыстория:
28 января оккупанты убили мужчину и ранили женщину в Антоновке.