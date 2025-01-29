Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты атаковали с дрона Антоновку – убили мужчину

Ирина БалачукСреда, 29 января 2025, 09:34
Оккупанты атаковали с дрона Антоновку – убили мужчину

Утром 29 января российские военные атаковали беспилотником поселок Антоновка в Херсонской области, в результате чего один человек погиб.

Источник: глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Около 8:00 российские террористы с дрона атаковали Антоновку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 52-летний мужчина".

Реклама:

Предыстория:

28 января оккупанты убили мужчину и ранили женщину в Антоновке. 

Херсонская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК
Зеленский о заморозке финансовой помощи США: Будем искать внутренний ресурс
У Порошенко заявили, что его старший сын с 2019 года снят со всех учетов
"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко
СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США
Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
Все новости...
Херсонская область
Россияне с дрона атаковали Антоновку: убили мужчину и ранили женщину
Россияне убили еще одного жителя Херсонщины
Херсонщина: россияне повредили многоэтажки и ранили четырех человек
Последние новости
04:07
Бюджетный комитет Германии одобрил дополнительные 3 млрд евро военной помощи Украине – Reuters
03:40
ОбновленоУдар «Шахеда» по Сумах: гибель человека не подтвердилась, семеро пострадавших
02:07
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
01:59
Лидер повстанцев назначен президентом Сирии на переходный период
01:53
видеоВ Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку: погиб человек
00:32
В немецком Ганновере осквернили мемориал памяти жертв Холокоста
23:58
футбол"Шахтер" проиграл "Боруссии" и вылетел из Лиги чемпионов
23:52
Во французских Альпах погибли трое лыжников из Норвегии
23:39
Трамп обжаловал уголовный приговор по делу о "порноденьгах"
23:30
Удалось ли фестивалю Liatoshynsky space вернуть композитора Лятошинского на украинскую сцену: обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: