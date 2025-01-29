Майже на всіх напрямках зросла кількість атак росіян, найбільше було біля Покровська – Генштаб

Російська армія активізувала наступи одразу на кількох напрямках. Загалом за минулу добу відбулось 193 бойових зіткнення.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник (протягом 28 січня – ред.) завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні та 33 авіаційні удари із застосуванням 2 ракет та 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 артилерійських обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2424 дрони-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку за минулу добу українські військові провели 7 боїв з російськими окупантами біля Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили 14 атак противника біля Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку відбулося 10 боїв. Російські війська зосередили зусилля біля Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та в Серебрянському лісі.

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На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував українські позиції біля Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку українські захисники відбили 11 атак РФ біля Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські війська 20 разів намагалися прорвати оборону біля Кримського, Диліївки, Дачного, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські військові відбили 88 атак. Армія РФ намагалась просунутися біля Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміня, Сухого Яру, Лисівки, Зеленого, Відродження, Шевченка, Покровська, Сергіївки, Удачного, Надіївки, Успенівки, Нововасилівки, Новоолександрівки, Олексіївки, Муравки, Дачного, Богданівки, Курахового та Улакли.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога. Російські війська 7 разів намагалися прорвати оборону біля Костянтинополя та Розлива.

На Гуляйпільському напрямку загарбники 5 разів атакували біля Новосілки.

На Придніпровському напрямку українські військові відбили 1 атаку ворога.

На Курському напрямку відбулося 10 боїв. Російська авіація завдала 24 удари, використавши 34 КАБ, а також здійснила понад 300 артилерійських обстрілів, серед них 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку ворог минулої доби не проводив наступальних дій.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські війська обстрілюють українські населені пункти з артилерії.