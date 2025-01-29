Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Майже на всіх напрямках зросла кількість атак росіян, найбільше було біля Покровська – Генштаб

Українська правдаСереда, 29 січня 2025, 09:57
Майже на всіх напрямках зросла кількість атак росіян, найбільше було біля Покровська – Генштаб
Фото: Getty Images

Російська армія активізувала наступи одразу на кількох напрямках. Загалом за минулу добу відбулось 193 бойових зіткнення.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник (протягом 28 січня – ред.) завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні та 33 авіаційні удари із застосуванням 2 ракет та 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 артилерійських обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2424 дрони-камікадзе".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку за минулу добу українські військові провели 7 боїв з російськими окупантами біля Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили 14 атак противника біля Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки.

 
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку відбулося 10 боїв. Російські війська зосередили зусилля біля Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та в Серебрянському лісі.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував українські позиції біля Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського.

 
Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку українські захисники відбили 11 атак РФ біля Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські війська 20 разів намагалися прорвати оборону біля Кримського, Диліївки, Дачного, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські військові відбили 88 атак. Армія РФ намагалась просунутися біля Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміня, Сухого Яру, Лисівки, Зеленого, Відродження, Шевченка, Покровська, Сергіївки, Удачного, Надіївки, Успенівки, Нововасилівки, Новоолександрівки, Олексіївки, Муравки, Дачного, Богданівки, Курахового та Улакли.

 
Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога. Російські війська 7 разів намагалися прорвати оборону біля Костянтинополя та Розлива.

На Гуляйпільському напрямку загарбники 5 разів атакували біля Новосілки.

На Придніпровському напрямку українські військові відбили 1 атаку ворога.

На Курському напрямку відбулося 10 боїв. Російська авіація завдала 24 удари, використавши 34 КАБ, а також здійснила понад 300 артилерійських обстрілів, серед них 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку ворог минулої доби не проводив наступальних дій.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські війська обстрілюють українські населені пункти з артилерії.

російсько-українська війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
Усі новини...
російсько-українська війна
В Латвії закрили доступ ще до низки російських сайтів
Інтенсивність атак ворога на фронті знижується – Deepstate
Замість серба-путініста. В третьому сезоні серіалу "Білий лотос" знявся російський актор
Останні новини
04:07
Бюджетний комітет Німеччини схвалив додаткові 3 млрд євро військової допомоги Україні – Reuters
03:40
оновленоУдар "Шахеда" по Сумах: загибель людини не підтвердилась, семеро постраждалих
02:07
На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
01:59
Лідера повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період
01:53
відеоУ Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинула людина
00:32
У німецькому Ганновері спаплюжили меморіал памʼяті жертв Голокосту
23:58
футбол"Шахтар" програв "Боруссії" та вилетів з Ліги чемпіонів
23:52
У французьких Альпах загинули троє лижників з Норвегії
23:39
Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"
23:30
Чи вдалося фестивалю Liatoshynsky space повернути композитора Лятошинського на українську сцену: огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: