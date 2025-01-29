Почти на всех направлениях возросло количество атак россиян, больше всего было возле Покровска – Генштаб

Российская армия активизировала наступления сразу на нескольких направлениях. Всего за минувшие сутки состоялось 193 боевых столкновения.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник (в течение 28 января – ред.) нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 33 авиационных удара с применением 2 ракет и 71 КАБ. Кроме этого, совершил более 5000 артиллерийских обстрелов, из них 84 – из реактивных систем залпового огня, и применил для поражения 2424 дрона-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении за минувшие сутки украинские военные провели 7 боев с российскими оккупантами у Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении Силы обороны остановили 14 атак противника у Кутьковки, Кондрашовки, Двуречной, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки.

Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении состоялось 10 боев. Российские войска сосредоточили усилия возле Новоегоровки, Богуславки, Новолюбовки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

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На Северском направлении враг 17 раз атаковал украинские позиции у Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского.

Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении украинские защитники отбили 11 атак РФ у Предтечино, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении российские войска 20 раз пытались прорвать оборону возле Крымского, Дилиевки, Дачного, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские военные отбили 88 атак. Армия РФ пыталась продвинуться у Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Сухого Яра, Лисовки, Зеленого, Возрождения, Шевченко, Покровска, Сергеевки, Удачного, Надеевки, Успеновки, Нововасильевки, Новоалександровки, Алексеевки, Муравки, Дачного, Богдановки, Курахово и Улаклы.

Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага. Российские войска 7 раз пытались прорвать оборону у Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении захватчики 5 раз атаковали у Новоселки.

На Приднепровском направлении украинские военные отбили 1 атаку врага.

На Курском направлении произошло 10 боев. Российская авиация нанесла 24 удара, использовав 34 КАБ, а также осуществила более 300 артиллерийских обстрелов, среди них 3 - из реактивных систем залпового огня.

На Ореховском направлении враг за прошедшие сутки не проводил наступательных действий.

На границе с Черниговской и Сумской областями российские войска обстреливают украинские населенные пункты из артиллерии.