Кишинів і Тирасполь уклали угоду про надання газової позики для допомоги Придністров'ю
Середа, 29 січня 2025, 11:30
АТ "Молдовагаз" та ТОВ "Тираспольтрансгаз" уклали угоду про надання позики у розмірі 3 мільйонів кубічних метрів природного газу для невизнаного Придністров'я.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на в.о. голови правління компанії "Молдовагаз" Вадима Чебана в Telegram
Деталі: За його словами, ці поставки покликані підтримати функціональність газової системи Придністров’я.
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Поставки здійснюватимуться на підставі заявок, що надходять від ТОВ "Тираспольтрансгаз".
Згідно з умовами договору, цей обсяг природного газу має бути повернуто до 1 березня 2025 року.
Нагадаємо:
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- 27 січня Кишинів оголосив, що надасть невизнаному Придністров’ю 3 млн кубічних метрів газу, а кошти для цього надає Єврокомісія.
- Євросоюз у понеділок запропонував Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 млн євро для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи, зокрема на закупівлю і транспортування природного газу до Придністров’я.
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