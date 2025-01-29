Кишинів і Тирасполь уклали угоду про надання газової позики для допомоги Придністров'ю

АТ "Молдовагаз" та ТОВ "Тираспольтрансгаз" уклали угоду про надання позики у розмірі 3 мільйонів кубічних метрів природного газу для невизнаного Придністров'я.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на в.о. голови правління компанії "Молдовагаз" Вадима Чебана в Telegram

Деталі: За його словами, ці поставки покликані підтримати функціональність газової системи Придністров’я.

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Поставки здійснюватимуться на підставі заявок, що надходять від ТОВ "Тираспольтрансгаз".

Згідно з умовами договору, цей обсяг природного газу має бути повернуто до 1 березня 2025 року.

Нагадаємо:

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27 січня Кишинів оголосив, що надасть невизнаному Придністров’ю 3 млн кубічних метрів газу, а кошти для цього надає Єврокомісія.

Євросоюз у понеділок запропонував Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 млн євро для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи, зокрема на закупівлю і транспортування природного газу до Придністров’я.

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