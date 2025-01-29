Кишинев и Тирасполь заключили соглашение о предоставлении газового займа для помощи Приднестровью

АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" заключили соглашение о предоставлении займа в размере 3 миллионов кубических метров природного газа для непризнанного Приднестровья.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на и.о. председателя правления компании "Молдовагаз" Вадима Чебана в Telegram

Детали: По его словам, эти поставки призваны поддержать функциональность газовой системы Приднестровья.

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Поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО "Тираспольтрансгаз".

Согласно условиям договора, этот объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.

Напомним:

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27 января Кишинев объявил, что предоставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа, а средства для этого предоставляет Еврокомиссия.

Евросоюз в понедельник предложил Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 млн евро для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса, в частности на закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье.

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