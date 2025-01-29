Кишинев и Тирасполь заключили соглашение о предоставлении газового займа для помощи Приднестровью
Среда, 29 января 2025, 11:30
АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" заключили соглашение о предоставлении займа в размере 3 миллионов кубических метров природного газа для непризнанного Приднестровья.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на и.о. председателя правления компании "Молдовагаз" Вадима Чебана в Telegram
Детали: По его словам, эти поставки призваны поддержать функциональность газовой системы Приднестровья.
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Поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО "Тираспольтрансгаз".
Согласно условиям договора, этот объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.
Напомним:
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- 27 января Кишинев объявил, что предоставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа, а средства для этого предоставляет Еврокомиссия.
- Евросоюз в понедельник предложил Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 млн евро для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса, в частности на закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье.
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