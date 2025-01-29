Держсекретар США вніс зміни у рішення про заморозку іноземної допомоги – WP

Новий держсекретар США Марко Рубіо вніс зміни у своє рішення щодо заморозки фінансування іноземної допомоги – чиновник принаймні тимчасово погодився витрачати гроші на низку гуманітарних програм.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: Наразі зробили виняток для гуманітарних програм, які надають "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали і розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги".

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Водночас не фінансуватимуть програми, які пов'язані з "абортами, конференціями з планування сім'ї... гендерними програмами" або програмами різноманітності, "операціями для трансгендерів або іншою допомогою, не пов'язаною з порятунком життя".

В документі, який є у розпорядженні видання, зазначається, що "виконавці наявних програм гуманітарної допомоги, які рятують життя людей, повинні продовжити або відновити роботу, якщо її було припинено".

Разом з тим там наголошується, що "таке відновлення має тимчасовий характер, і, за винятком окремих випадків… нові контракти укладатись не повинні".

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Деякі посадовці на умовах анонімності заявили, що вони поки не до кінця зрозуміли, що вважається "діяльністю, яка рятує життя".

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