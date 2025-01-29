Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держсекретар США вніс зміни у рішення про заморозку іноземної допомоги – WP

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукСереда, 29 січня 2025, 12:13
Держсекретар США вніс зміни у рішення про заморозку іноземної допомоги – WP
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото Getty Images

Новий держсекретар США Марко Рубіо вніс зміни у своє рішення щодо заморозки фінансування іноземної допомоги – чиновник принаймні тимчасово погодився витрачати гроші на низку гуманітарних програм.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: Наразі зробили виняток для гуманітарних програм, які надають "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали і розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги".

Реклама:

Водночас не фінансуватимуть програми, які пов'язані з "абортами, конференціями з планування сім'ї... гендерними програмами" або програмами різноманітності, "операціями для трансгендерів або іншою допомогою, не пов'язаною з порятунком життя".

В документі, який є у розпорядженні видання, зазначається, що "виконавці наявних програм гуманітарної допомоги, які рятують життя людей, повинні продовжити або відновити роботу, якщо її було припинено".

Разом з тим там наголошується, що "таке відновлення має тимчасовий характер, і, за винятком окремих випадків… нові контракти укладатись не повинні".

РЕКЛАМА:

Деякі посадовці на умовах анонімності заявили, що вони поки не до кінця зрозуміли, що вважається "діяльністю, яка рятує життя".

Передісторія:

  • Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо розпорядився призупинити всі нові виплати іноземної допомоги на час проведення перевірки.
  • Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву. 
  • У розпорядженні Рубіо є деякі винятки, зокрема щодо військового фінансування Ізраїлю та Єгипту, а також іноземної надзвичайної продовольчої допомоги.
  • Водночас військова допомога США не підпадає під дію наказу про заморожування та продовжує надходити до України згідно з рішеннями попередньої адміністрації Джо Байдена.

США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
Усі новини...
США
Вакцинує своїх дітей, а інших відмовляє: донька Кеннеді просить не призначати її кузена главою МОЗ США
На Алясці розбився винищувач F-35: пілот вижив
Пентагон тимчасово зупиняє укладання нових військових контрактів – ЗМІ
Останні новини
23:39
Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"
23:30
Чи вдалося фестивалю Liatoshynsky space повернути композитора Лятошинського на українську сцену: огляд
23:23
Гауляйтер заявив, що в окупованому Бердянську в районі порту пролунали вибухи
23:03
В ПАРЄ підтвердили, що втратили Грузію та "шкодують" про це
22:52
У Міноборони заявили, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО
22:50
Бій під Крутами: що треба знати про подію, яка дозволила Україні бути
22:45
У НАТО кажуть, що виконують обіцянку у 40 млрд євро допомоги Україні на 2025 рік
22:38
Найдорожчий овоч борщового набору: ціна на капусту злетіла до рекордної позначки
22:30
відеоРідкісного каліфорнійського ссавця вперше вдалося зафіксувати на камеру: унікальні кадри
22:23
Лідер Придністров’я звинуватив Кишинів у "маніпуляціях" з допомогою ЄС на подолання енергокризи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: