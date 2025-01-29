Держсекретар США вніс зміни у рішення про заморозку іноземної допомоги – WP
Новий держсекретар США Марко Рубіо вніс зміни у своє рішення щодо заморозки фінансування іноземної допомоги – чиновник принаймні тимчасово погодився витрачати гроші на низку гуманітарних програм.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post
Деталі: Наразі зробили виняток для гуманітарних програм, які надають "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали і розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги".
Водночас не фінансуватимуть програми, які пов'язані з "абортами, конференціями з планування сім'ї... гендерними програмами" або програмами різноманітності, "операціями для трансгендерів або іншою допомогою, не пов'язаною з порятунком життя".
В документі, який є у розпорядженні видання, зазначається, що "виконавці наявних програм гуманітарної допомоги, які рятують життя людей, повинні продовжити або відновити роботу, якщо її було припинено".
Разом з тим там наголошується, що "таке відновлення має тимчасовий характер, і, за винятком окремих випадків… нові контракти укладатись не повинні".
Деякі посадовці на умовах анонімності заявили, що вони поки не до кінця зрозуміли, що вважається "діяльністю, яка рятує життя".
Передісторія:
- Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо розпорядився призупинити всі нові виплати іноземної допомоги на час проведення перевірки.
- Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.
- У розпорядженні Рубіо є деякі винятки, зокрема щодо військового фінансування Ізраїлю та Єгипту, а також іноземної надзвичайної продовольчої допомоги.
- Водночас військова допомога США не підпадає під дію наказу про заморожування та продовжує надходити до України згідно з рішеннями попередньої адміністрації Джо Байдена.