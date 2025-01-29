Госсекретарь США внес изменения в решение о заморозке иностранной помощи – WP
Новый госсекретарь США Марко Рубио внес изменения в свое решение о заморозке финансирования иностранной помощи – чиновник по крайней мере временно согласился тратить деньги на ряд гуманитарных программ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post
Детали: Сейчас сделали исключение для гуманитарных программ, которые предоставляют "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, еду, жилье и помощь на жизнь, а также расходные материалы и разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".
В то же время не будут финансировать программы, которые связаны с "абортами, конференциями по планированию семьи... гендерными программами" или программами разнообразия, "операциями для трансгендеров или другой помощью, не связанной со спасением жизни".
В документе, который есть в распоряжении издания, отмечается, что "исполнители существующих программ гуманитарной помощи, которые спасают жизни людей, должны продолжить или возобновить работу, если она была приостановлена".
Вместе с тем там отмечается, что "такое восстановление носит временный характер, и, за исключением отдельных случаев… новые контракты заключаться не должны".
Некоторые чиновники на условиях анонимности заявили, что они пока не до конца поняли, что считается "деятельностью, которая спасает жизни".
Предыстория:
- На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить все новые выплаты иностранной помощи, пока они будут подлежать проверке.
- Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупредили, что без разрешения нового госсекретаря такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, окажутся под угрозой срыва.
- В распоряжении Рубио есть некоторые исключения, в частности в отношении военного финансирования Израиля и Египта, а также иностранной чрезвычайной продовольственной помощи.
- В то же время военная помощь США не подпадает под действие приказа о замораживании и продолжает поступать в Украину согласно решениям предыдущей администрации Джо Байдена.