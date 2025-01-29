Госсекретарь США внес изменения в решение о заморозке иностранной помощи – WP

Новый госсекретарь США Марко Рубио внес изменения в свое решение о заморозке финансирования иностранной помощи – чиновник по крайней мере временно согласился тратить деньги на ряд гуманитарных программ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: Сейчас сделали исключение для гуманитарных программ, которые предоставляют "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, еду, жилье и помощь на жизнь, а также расходные материалы и разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".

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В то же время не будут финансировать программы, которые связаны с "абортами, конференциями по планированию семьи... гендерными программами" или программами разнообразия, "операциями для трансгендеров или другой помощью, не связанной со спасением жизни".

В документе, который есть в распоряжении издания, отмечается, что "исполнители существующих программ гуманитарной помощи, которые спасают жизни людей, должны продолжить или возобновить работу, если она была приостановлена".

Вместе с тем там отмечается, что "такое восстановление носит временный характер, и, за исключением отдельных случаев… новые контракты заключаться не должны".

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Некоторые чиновники на условиях анонимности заявили, что они пока не до конца поняли, что считается "деятельностью, которая спасает жизни".

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