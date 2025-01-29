Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госсекретарь США внес изменения в решение о заморозке иностранной помощи – WP

Ирина Кутелева, Ирина БалачукСреда, 29 января 2025, 12:13
Госсекретарь США внес изменения в решение о заморозке иностранной помощи – WP
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Getty Images

Новый госсекретарь США Марко Рубио внес изменения в свое решение о заморозке финансирования иностранной помощи – чиновник по крайней мере временно согласился тратить деньги на ряд гуманитарных программ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: Сейчас сделали исключение для гуманитарных программ, которые предоставляют "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, еду, жилье и помощь на жизнь, а также расходные материалы и разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".

Реклама:

В то же время не будут финансировать программы, которые связаны с "абортами, конференциями по планированию семьи... гендерными программами" или программами разнообразия, "операциями для трансгендеров или другой помощью, не связанной со спасением жизни".

В документе, который есть в распоряжении издания, отмечается, что "исполнители существующих программ гуманитарной помощи, которые спасают жизни людей, должны продолжить или возобновить работу, если она была приостановлена".

Вместе с тем там отмечается, что "такое восстановление носит временный характер, и, за исключением отдельных случаев… новые контракты заключаться не должны".

РЕКЛАМА:

Некоторые чиновники на условиях анонимности заявили, что они пока не до конца поняли, что считается "деятельностью, которая спасает жизни".

Предыстория:

  • На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить все новые выплаты иностранной помощи, пока они будут подлежать проверке.
  • Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупредили, что без разрешения нового госсекретаря такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, окажутся под угрозой срыва.
  • В распоряжении Рубио есть некоторые исключения, в частности в отношении военного финансирования Израиля и Египта, а также иностранной чрезвычайной продовольственной помощи.
  • В то же время военная помощь США не подпадает под действие приказа о замораживании и продолжает поступать в Украину согласно решениям предыдущей администрации Джо Байдена.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК
Зеленский о заморозке финансовой помощи США: Будем искать внутренний ресурс
У Порошенко заявили, что его старший сын с 2019 года снят со всех учетов
"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко
СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США
Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
Все новости...
США
Вакцинирует своих детей, а других отказывает: дочь Кеннеди просит не назначать ее кузена главой Минздрава США
На Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил
Пентагон временно останавливает заключение новых военных контрактов – СМИ
Последние новости
23:58
Шахтер проиграл Боруссии и вылетел из Лиги чемпионов
23:52
Во французских Альпах погибли трое лыжников из Норвегии
23:39
Трамп обжаловал уголовный приговор по делу о "порноденьгах"
23:30
Удалось ли фестивалю Liatoshynsky space вернуть композитора Лятошинского на украинскую сцену: обзор
23:23
Гауляйтер заявил, что в оккупированном Бердянске в районе порта прогремели взрывы
23:03
В ПАСЕ подтвердили, что потеряли Грузию и "сожалеют" об этом
22:52
В Минобороны заявили, что Украина готова делиться боевым опытом с НАТО
22:50
Бой под Крутами: что надо знать о событии, которое позволило Украине быть
22:45
В НАТО говорят, что выполняют обещание в 40 млрд евро помощи Украине на 2025 год
22:38
Самый дорогой овощ борщевого набора: цена на капусту взлетела до рекордной отметки
Все новости...
Реклама:
Реклама: