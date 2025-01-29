Австралія заявила, що її громадянин, якого вважали загиблим після полону РФ, може бути живим

29 січня прем’єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що уряд отримав повідомлення від Росії про те, що австралійський громадянин Оскар Дженкінс, який воював за Україну і про загибель якого після полону РФ повідомляли раніше, може бути живим.

Джерело: Албанізі в коментарі ABC

Деталі: Прем’єр-міністр зазначив, що наразі Австралія шукає додаткових підтверджень цього.

Реклама:

Пряма мова: "Я не можу підтвердити, що це дійсно так, але, безумовно, це заява, зроблена російською владою нашому міністерству…Ми отримали цю інформацію через Міністерство закордонних справ і торгівлі, але ми шукаємо підтвердження".

Що передувало: