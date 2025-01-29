Австралія заявила, що її громадянин, якого вважали загиблим після полону РФ, може бути живим
Середа, 29 січня 2025, 12:17
29 січня прем’єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що уряд отримав повідомлення від Росії про те, що австралійський громадянин Оскар Дженкінс, який воював за Україну і про загибель якого після полону РФ повідомляли раніше, може бути живим.
Джерело: Албанізі в коментарі ABC
Деталі: Прем’єр-міністр зазначив, що наразі Австралія шукає додаткових підтверджень цього.
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Пряма мова: "Я не можу підтвердити, що це дійсно так, але, безумовно, це заява, зроблена російською владою нашому міністерству…Ми отримали цю інформацію через Міністерство закордонних справ і торгівлі, але ми шукаємо підтвердження".
Що передувало:
- 15 січня телеканал CNN, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі, повідомив, що росіяни могли вбити австралійського громадянина Оскара Дженкінса, який воював на боці України та був взятий у полон. Австралійський уряд пообіцяв "вжити найрішучіших заходів", якщо ця інформація підтвердиться.
- За даними CNN, Дженкінс потрапив у російський полон у грудні. У мережі з’явилося відео його допиту, однак телеканал не зміг встановити геолокацію зйомки. На записі видно, що руки Дженкінса міцно зв’язані, а сам він, імовірно, не розуміє питань, які ставилися російською мовою.
- Також австралійський телеканал ABC та філія CNN Seven News повідомили, що австралійця, ймовірно, було вбито у полоні. Телеканали посилалися, зокрема, на слова його побратимів.
- 17 січня журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що відео з нібито тілом австралійця Оскара Дженкінса, який воював на боці України та був взятий у полон, було опубліковане 4 роки тому на одному з іранських сайтів, а його опис стосується подій у Нагірному Карабаху.