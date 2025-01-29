Австралия заявила, что ее гражданин, которого считали погибшим после плена РФ, может быть живым

29 января премьер-министр Энтони Албанизи заявил, что правительство получило сообщение от России о том, что австралийский гражданин Оскар Дженкинс, который воевал за Украину и о гибели которого после плена РФ сообщали ранее, может быть живым.

Источник: Албанизи в комментарии ABC

Детали: Премьер-министр отметил, что сейчас Австралия ищет дополнительных подтверждений этого.

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Прямая речь: "Я не могу подтвердить, что это действительно так, но, безусловно, это заявление, сделанное российскими властями нашему министерству ... Мы получили эту информацию через Министерство иностранных дел и торговли, но мы ищем подтверждение".

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