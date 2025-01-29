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Австралия заявила, что ее гражданин, которого считали погибшим после плена РФ, может быть живым

Анастасия ПроцСреда, 29 января 2025, 12:17
Австралия заявила, что ее гражданин, которого считали погибшим после плена РФ, может быть живым
Албанизи. Иллюстративное фото: Getty Images

29 января премьер-министр Энтони Албанизи заявил, что правительство получило сообщение от России о том, что австралийский гражданин Оскар Дженкинс, который воевал за Украину и о гибели которого после плена РФ сообщали ранее, может быть живым.

Источник: Албанизи в комментарии ABC

Детали: Премьер-министр отметил, что сейчас Австралия ищет дополнительных подтверждений этого.

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Прямая речь: "Я не могу подтвердить, что это действительно так, но, безусловно, это заявление, сделанное российскими властями нашему министерству ... Мы получили эту информацию через Министерство иностранных дел и торговли, но мы ищем подтверждение".

Что предшествовало: 

  • 15 января телеканал CNN, ссылаясь на заявление премьер-министра Австралии Энтони Албанизи, сообщил, что россияне могли убить австралийского гражданина Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и был взят в плен. Австралийское правительство пообещало "принять самые решительные меры", если эта информация подтвердится.
  • По данным CNN, Дженкинс попал в российский плен в декабре. В сети появилось видео его допроса, однако телеканал не смог установить геолокацию съемки. На записи видно, что руки Дженкинса крепко связаны, а сам он, вероятно, не понимает вопросов, которые задавались на русском языке.
  • Также австралийский телеканал ABC и филиал CNN Seven News сообщили, что австралиец, вероятно, был убит в плену. Телеканалы ссылались, в частности, на слова его собратьев.
  • 17 января журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что видео с якобы телом австралийца Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и был взят в плен, было опубликовано 4 года назад на одном из иранских сайтов, а его описание касается событий в Нагорном Карабахе.

АвстралияРосcияпленные
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