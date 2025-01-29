Британська розвідка оцінила українські удари по нафтобазі аеродрому Енгельс

Розвідка Великої Британії проаналізувала удари Сил оборони України по нафтобазі російського аеродрому Енгельс-2 в Саратовській області, які завдавались 8 і 14 січня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Мінінстерства оборони

Деталі: Як зазначили у відомстві, внаслідок удару 8 січня виникли масштабні пожежі на території складу паливно-мастильних матеріалів, на гасіння яких, як повідомляється, пішло кілька днів.

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За наявними даними, в ніч на 14 січня був повторний удар по нафтобазі, який знову спричинив пожежу і завдав додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.

Аналіз знімків від 21 січня 2025 року показує, що було знищено чотири цистерни із ПММ, ще 10 пошкоджені пошкоджено.

"Повторні удари свідчать про збільшену здатність України вражати об'єкти російської інфраструктури", – резюмували в огляді.

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В огляді за 27 січня британська розвідка аналізувала перебіг бойових дій у Харківській області і наміри російських окупаційних військ.

Крім того, один з нещодавніх оглядів був присвячений угоді "про всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Іраном.