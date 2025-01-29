Британская разведка оценила украинские удары по нефтебазе аэродрома Энгельс

Разведка Великобритании проанализировала удары Сил обороны Украины по нефтебазе российского аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области, которые наносились 8 и 14 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий обзор опубликованный в X (Twitter) британского Мининстерства обороны

Детали: Как отметили в ведомстве, в результате удара 8 января возникли масштабные пожары на территории склада горюче-смазочных материалов, на тушение которых, как сообщается, ушло несколько дней.

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По имеющимся данным, в ночь на 14 января был повторный удар по нефтебазе, который снова вызвал пожар и нанес дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.

Анализ снимков от 21 января 2025 года показывает, что было уничтожено четыре цистерны с горюче-смазочными материалами, еще 10 повреждены.

"Повторные удары свидетельствуют об увеличенной способности Украины поражать объекты российской инфраструктуры", – резюмировали в обзоре.

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В обзоре за 27 января британская разведка анализировала ход боевых действий в Харьковской области и намерения российских оккупационных войск.

Кроме того, один из недавних обзоров был посвящен соглашению "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и Ираном.