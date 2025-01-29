Кличко звинуватив начальника КМВА у блокуванні ключових рішень: просить втрутитись Зеленського

Мер Києва Віталій Кличко у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка у блокуванні ключових господарських питань та в намаганні перебрати на себе повноваження мера.

Джерело: звернення Кличка

Пряма мова: "Звертаюся до президента України. Поки ви, як верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування".

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Деталі: Зокрема, у зверненні Кличко звинуватив нинішнього начальника КМВА, який "без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів", у блокуванні вирішення ключових господарських питань.

"Відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури та інші. Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці", - заявив очільник столиці.

Також Кличко вважає, що начальник КМВА в порушення закону намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА. Мер при цьому нагадав, що військова адміністрація — тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади.

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"Кияни обрали мера міста, в якому живуть. І я продовжу захищати їхні інтереси. Прошу президента, як гаранта Конституції, не допустити руйнування місцевого самоврядування — основи демократії", - сказав Кличко.

Що було раніше: Перед цим начальник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі заявляв, що обговорював з президентом питання безпеки та ефективної роботи Києва, для цього, за його словами, будуть, зокрема, змінені очільники районних державних адміністрацій.

"Мета одна — більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя. Очікуємо найближчим часом на призначення нових керівників, задача яких буде реалізувати ці завдання", - зазначив він.

Довідково: Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Замість нього призначив Тимура Ткаченка.

Раніше Ткаченко обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він працював директором Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.