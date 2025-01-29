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Кличко обвинил начальника КГВА в блокировании ключевых решений: просит вмешаться Зеленского

Станислав ПогориловСреда, 29 января 2025, 14:08
Кличко обвинил начальника КГВА в блокировании ключевых решений: просит вмешаться Зеленского
Владимир Кличко, фото: скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому обвинил начальника КГВА Тимура Ткаченко в блокировании ключевых хозяйственных вопросов и в попытке перебрать на себя полномочия мэра.

Источник: обращения Кличко

Прямая речь: "Обращаюсь к президенту Украины. Пока вы, как верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. В Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление".

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Детали: В частности, в обращении Кличко обвинил нынешнего начальника КГВА, который "без военного образования и опыта, который заменил в должности боевых генералов", в блокировании решения ключевых хозяйственных вопросов.

"Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры и другие. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы", - заявил глава столицы.

Также Кличко считает, что начальник КГГА в нарушение закона пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА. Мэр при этом напомнил, что военная администрация - временный орган, который должен заниматься обороной и безопасностью, а не узурпацией власти.

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"Киевляне выбрали мэра города, в котором живут. И я продолжу защищать их интересы. Прошу президента, как гаранта Конституции, не допустить разрушения местного самоуправления - основы демократии", - сказал Кличко.

Что предшествовало: Перед этим начальник КГВА Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале заявлял, что обсуждал с президентом вопросы безопасности и эффективной работы Киева, для этого, по его словам, будут, в частности, изменены руководители районных государственных администраций.

"Цель одна - больше результатов и внимания к вопросам безопасности, решение проблем, волнующих общество, и создание условий для комфортной жизни. Ожидаем в ближайшее время назначения новых руководителей, задача которых будет реализовать эти задачи", - отметил он.

Справка: В конце декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Вместо него назначил Тимура Ткаченко.

Ранее Ткаченко занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. До этого он работал директором Департамента территориального контроля города Киева исполнительного органа Киевской городской государственной администрации.

Виталий КличкоКиевЗеленский
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