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Прикордонники потопили російський човен на Півдні

Українська правдаСереда, 29 січня 2025, 14:30
Прикордонники потопили російський човен на Півдні
Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Українські бійці Держприкордонслужби на одному із південних напрямків фронту за допомогою FPV-дрона знищили ворожий моторний човен. 

Джерело: Південне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook

Дослівно: "На Півдні пілоти "бойових пташок" Держприкордонслужби продовжують знижувати наступальну спроможність окупантів, знищуючи їх плавзасоби. Внаслідок влучного застосування FPV-дрона, захисники підпалили моторний човен (росіян – ред.)".

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Деталі: Як повідомили прикордонники, після атаки БпЛА човен спалахнув та згодом потонув. 

Прикордонна службаросійсько-українська війнабезпілотники
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