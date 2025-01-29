Прикордонники потопили російський човен на Півдні
Середа, 29 січня 2025, 14:30
Українські бійці Держприкордонслужби на одному із південних напрямків фронту за допомогою FPV-дрона знищили ворожий моторний човен.
Джерело: Південне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook
Дослівно: "На Півдні пілоти "бойових пташок" Держприкордонслужби продовжують знижувати наступальну спроможність окупантів, знищуючи їх плавзасоби. Внаслідок влучного застосування FPV-дрона, захисники підпалили моторний човен (росіян – ред.)".
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Деталі: Як повідомили прикордонники, після атаки БпЛА човен спалахнув та згодом потонув.