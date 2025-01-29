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Пограничники потопили российскую лодку на Юге

Украинская правдаСреда, 29 января 2025, 14:30
Пограничники потопили российскую лодку на Юге
Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Украинские бойцы Госпогранслужбы на одном из южных направлений фронта с помощью FPV-дрона уничтожили вражескую моторную лодку. 

Источник: Южное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook

Дословно: "На Юге пилоты "боевых птичек" Госпогранслужбы продолжают снижать наступательную способность оккупантов, уничтожая их плавсредства. В результате точного применения FPV-дрона, защитники подожгли моторную лодку (россиян – ред.)".

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Детали: Как сообщили пограничники, после атаки БпЛА лодка вспыхнула и впоследствии утонула. 

Пограничная службароссийско-украинская войнабеспилотники
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