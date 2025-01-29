Пограничники потопили российскую лодку на Юге

Украинские бойцы Госпогранслужбы на одном из южных направлений фронта с помощью FPV-дрона уничтожили вражескую моторную лодку.

Источник: Южное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook

Дословно: "На Юге пилоты "боевых птичек" Госпогранслужбы продолжают снижать наступательную способность оккупантов, уничтожая их плавсредства. В результате точного применения FPV-дрона, защитники подожгли моторную лодку (россиян – ред.)".

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Детали: Как сообщили пограничники, после атаки БпЛА лодка вспыхнула и впоследствии утонула.