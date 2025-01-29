Росія атакувала БпЛА "швидку" в Куп'янську, є поранені
Середа, 29 січня 2025, 14:35
У Купʼянську внаслідок атаки БпЛА постраждали троє працівників працівники Харківської бригади екстреної меддопомоги.
Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 29 січня близько 11:45 у м. Купʼянськ ворожий безпілотник влучив біля авто "швидкої".
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Постраждали троє працівників Харківської бригади екстреної медичної допомоги, які перебували у місті на підсиленні та їхали на виклик".
Деталі: Повідомляється, що 43-річного водія з пораненнями госпіталізували до лікарні. 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня зазнали гострої реакції на стрес.
Встановлено, що атака була завдана БпЛА "Молния-2".