Росія атакувала БпЛА "швидку" в Куп'янську, є поранені

У Купʼянську внаслідок атаки БпЛА постраждали троє працівників працівники Харківської бригади екстреної меддопомоги.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 29 січня близько 11:45 у м. Купʼянськ ворожий безпілотник влучив біля авто "швидкої".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Постраждали троє працівників Харківської бригади екстреної медичної допомоги, які перебували у місті на підсиленні та їхали на виклик".

Деталі: Повідомляється, що 43-річного водія з пораненнями госпіталізували до лікарні. 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня зазнали гострої реакції на стрес.

фото: Харківська обласна прокуратура

Встановлено, що атака була завдана БпЛА "Молния-2".