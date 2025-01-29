Россия атаковала БпЛА "скорую" в Купянске, есть раненые
Среда, 29 января 2025, 14:35
В Купянске в результате атаки БпЛА пострадали трое работников работники Харьковской бригады экстренной медпомощи.
Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Дословно прокуратура: "По данным следствия, 29 января около 11:45 в г. Купянск вражеский беспилотник попал возле авто "скорой".
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Пострадали трое работников Харьковской бригады экстренной медицинской помощи, которые находились в городе на усилении и ехали на вызов".
Детали: Сообщается, что 43-летнего водителя с ранениями госпитализировали в больницу. 26-летняя врач и 41-летняя парамедик получили острую реакцию на стресс.
Установлено, что атака была нанесена БпЛА "Молния-2".