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Россия атаковала БпЛА "скорую" в Купянске, есть раненые

Анастасия ПроцСреда, 29 января 2025, 14:35
Россия атаковала БпЛА скорую в Купянске, есть раненые
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

В Купянске в результате атаки БпЛА пострадали трое работников работники Харьковской бригады экстренной медпомощи.

Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 29 января около 11:45 в г. Купянск вражеский беспилотник попал возле авто "скорой".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Пострадали трое работников Харьковской бригады экстренной медицинской помощи, которые находились в городе на усилении и ехали на вызов".

Детали: Сообщается, что 43-летнего водителя с ранениями госпитализировали в больницу. 26-летняя врач и 41-летняя парамедик получили острую реакцию на стресс.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Установлено, что атака была нанесена БпЛА "Молния-2".

Харьковская областьбеспилотникиРосcия
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