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Зухвалість і 13 кілограмів вибухівки: ССО рознесли позицію ворога

Валентина РоманенкоСереда, 29 січня 2025, 15:14
Зухвалість і 13 кілограмів вибухівки: ССО рознесли позицію ворога
ілюстративне фото 3-го полку ССО

Оператори Сил спеціальних операцій здійснили наліт та знищили позиції росіян на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Оператори 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго виявили щонайменше чотирьох російських окупантів, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони.

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Українські воїни ретельно спланували наліт на ворожу позицію та знищення ворогів, які її тримали.

Група ССО зухвало увірвалася впритул до ворожої позиції на броньованому Humvee. Оператори взяли вихід з бліндажа під вогневий контроль та закинули всередину 13 кілограмів "семтекса" - пластичної вибухівки на основі гексогену та тетранітропентаеритриту.

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Потужний вибух залишив на місці ворожого бліндажа лише вирву та рештки російських окупантів.

Зазначається, що після успішно проведеної операції група 3-го полку ССО відійшла в безпечне місце без втрат.

ССОвійна
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