Дерзость и 13 килограммов взрывчатки: ССО разнесли позицию врага

Операторы Сил специальных операций совершили налет и уничтожили позиции россиян на одном из самых горячих направлений фронта.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Операторы 3-го отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго обнаружили по меньшей мере четырех российских оккупантов, которые заняли блиндаж на бывшей позиции Сил обороны.

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Украинские воины тщательно спланировали налет на вражескую позицию и уничтожение врагов, которые ее удерживали.

Группа ССО дерзко подошла вплотную к вражеской позиции на бронированном Humvee. Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов "семтекса" - пластичной взрывчатки на основе гексогена и тетранитропентаэритрита.

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Мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку и остатки российских оккупантов.

Отмечается, что после успешно проведенной операции группа 3-го полка ССО отошла в безопасное место без потерь.