Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хорватія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 29 січня 2025, 15:26
Хорватія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Пленкович. Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна готує новий пакет військово-технічної допомоги для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Пленковича під час зустрічі із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем

Деталі: Шмигаль та Пленкович зустрілися у середу, 29 січня. Цього дня вони говорили про те, як пришвидшити мир і покарати Росію.

Реклама:

"Під час нашої зустрічі пан Пленкович оголосив про підготовку нового пакета військово-технічної допомоги, який мають затвердити завтра (у п’ятницю 30 січня. – Ред.), – розповів український прем’єр.

Шмигаль розповів, що вони також домовилися вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського "тіньового флоту".

"Будемо працювати над тим, аби Росія заплатила за свою агресію. Хорватія вже підтримує роботу Міжнародного реєстру збитків та наші прагнення, аби всі заморожені російські активи були повністю конфісковані та спрямовані на підтримку нашої стійкості, обороноздатності та відновлення", – підсумував очільник українського уряду.

РЕКЛАМА:

Що передувало:

  • У грудні проросійський президент Хорватії Зоран Міланович пообіцяв не допустити відправки хорватських військових до України, поки він є президентом. 
  • А восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Удар по проукраїнській Хорватії: чи призведуть президентські вибори до розвороту країни.

ХорватіяДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
Усі новини...
Хорватія
Проросійський президент Хорватії Міланович перемагає на виборах
Хорватія за домовленістю з Німеччиною передасть Україні 60 танків і БМП
Між Угорщиною та Хорватією спалахнула дипломатична суперечка через Україну
Останні новини
01:59
Лідера сирійських повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період
00:57
відеоУ Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинула людина
00:32
У німецькому Ганновері спаплюжили меморіал памʼяті жертв Голокосту
23:58
футбол"Шахтар" програв "Боруссії" та вилетів з Ліги чемпіонів
23:52
У французьких Альпах загинули троє лижників з Норвегії
23:39
Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"
23:30
Чи вдалося фестивалю Liatoshynsky space повернути композитора Лятошинського на українську сцену: огляд
23:23
Гауляйтер заявив, що в окупованому Бердянську в районі порту пролунали вибухи
23:03
В ПАРЄ підтвердили, що втратили Грузію та "шкодують" про це
22:52
У Міноборони заявили, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: