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Хорватия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 29 января 2025, 15:26
Хорватия анонсировала новый пакет военной помощи Украине
Пленкович. Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готовит новый пакет военно-технической помощи для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Пленковича во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем

Детали: Шмыгаль и Пленкович встретились в среду, 29 января. В этот день они говорили о том, как ускорить мир и наказать Россию.

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"Во время нашей встречи господин Пленкович объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи, который должны утвердить завтра (в пятницу 30 января. – Ред.), – рассказал украинский премьер .

Шмыгаль рассказал, что они также договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского "теневого флота".

"Будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за свою агрессию. Хорватия уже поддерживает работу Международного реестра убытков и наши стремления, чтобы все замороженные российские активы были полностью конфискованы и направлены на поддержку нашей устойчивости, обороноспособности и восстановления", – подытожил глава украинского правительства.

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Что предшествовало:

  • В декабре пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович пообещал не допустить отправки хорватских военных в Украину, пока он является президентом.
  • А осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Удар по проукраинской Хорватии: приведут ли президентские выборы к развороту страны.

ХорватияДонецкая область
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