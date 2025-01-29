Лютий принесе Україні похолодання

За даними синоптиків, у перші дні лютого в Україні очікується зниження температури.

Джерело: речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу в Києві в середу, цитує "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "За прогнозами наших синоптиків і спеціалістів з Інституту гідрометеорології, середньомісячна температура в лютому коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, і це все одно на 1,5°-2° вище кліматичної норми. З приводу першої саме декади, перших днів, то ми очікуємо на зниження температурних показників, повернення до більш зимового характеру погоди. І морози очікуємо саме в перші дні лютого, у нічні години особливо, в межах 3,8° морозу".



Деталі: Птуха зазначила, що це стосується більшості областей, однак на півдні й південному сході все одно буде трохи тепліше.



Речниця Укргідрометцентру також сказала, що наразі температурний фон у країні вище за кліматичну норму. Особливо це стосується півдня і західних областей. Деякі метеостанції фіксують температурні рекорди для певної дати.



Пряма мова: "Практично до кінця місяця у нас триматиметься такий температурний фон, але вже з тенденцією, ось в останні два дні (місяця), там 30-31, до поступового зниження. Особливо це у західних областях буде відчуватися, тому що там вже 31-1 буде надходити атмосферний фронт і будуть змінюватися повітряні потоки".

Що передувало: Синоптики спрогнозували, що січень в Україні закінчиться з +10°, на півдні до +17°.

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