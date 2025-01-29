Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лютий принесе Україні похолодання

Валентина РоманенкоСереда, 29 січня 2025, 15:29
Лютий принесе Україні похолодання
ілюстративне фото Unsplash

За даними синоптиків, у перші дні лютого в Україні очікується зниження температури.

Джерело: речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу в Києві в середу, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За прогнозами наших синоптиків і спеціалістів з Інституту гідрометеорології, середньомісячна температура в лютому коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, і це все одно на 1,5°-2° вище кліматичної норми. З приводу першої саме декади, перших днів, то ми очікуємо на зниження температурних показників, повернення до більш зимового характеру погоди. І морози очікуємо саме в перші дні лютого, у нічні години особливо, в межах 3,8° морозу".

Деталі: Птуха зазначила, що це стосується більшості областей, однак на півдні й південному сході все одно буде трохи тепліше.

Речниця Укргідрометцентру також сказала, що наразі температурний фон у країні вище за кліматичну норму. Особливо це стосується півдня і західних областей. Деякі метеостанції фіксують температурні рекорди для певної дати.

Пряма мова: "Практично до кінця місяця у нас триматиметься такий температурний фон, але вже з тенденцією, ось в останні два дні (місяця), там 30-31, до поступового зниження. Особливо це у західних областях буде відчуватися, тому що там вже 31-1 буде надходити атмосферний фронт і будуть змінюватися повітряні потоки".

Що передувало: Синоптики спрогнозували, що січень в Україні закінчиться з +10°, на півдні до +17°.

Реклама:
погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
Усі новини...
погода
Січень в Україні закінчиться з +10°, на півдні до +17°
Синоптики прогнозують теплу вологу погоду у найближчі дві доби
Знову як весна: синоптики очікують теплу і суху погоду
Останні новини
01:59
Лідера сирійських повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період
00:57
відеоУ Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинула людина
00:32
У німецькому Ганновері спаплюжили меморіал памʼяті жертв Голокосту
23:58
футбол"Шахтар" програв "Боруссії" та вилетів з Ліги чемпіонів
23:52
У французьких Альпах загинули троє лижників з Норвегії
23:39
Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"
23:30
Чи вдалося фестивалю Liatoshynsky space повернути композитора Лятошинського на українську сцену: огляд
23:23
Гауляйтер заявив, що в окупованому Бердянську в районі порту пролунали вибухи
23:03
В ПАРЄ підтвердили, що втратили Грузію та "шкодують" про це
22:52
У Міноборони заявили, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: