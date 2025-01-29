Февраль принесет Украине похолодание

По данным синоптиков, в первые дни февраля в Украине ожидается снижение температуры.

Источник: спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Киеве в среду, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По прогнозам наших синоптиков и специалистов из Института гидрометеорологии, среднемесячная температура в феврале будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, и это все равно на 1,5°-2° выше климатической нормы. По поводу первой именно декады, первых дней, то мы ожидаем снижения температурных показателей, возвращение к более зимнему характеру погоды. И морозы ожидаем именно в первые дни февраля, в ночные часы особенно, в пределах 3,8° мороза".

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Детали: Птуха отметила, что это касается большинства областей, однако на юге и юго-востоке все равно будет немного теплее.

Спикер Укргидрометцентра также сказала, что сейчас температурный фон в стране выше климатической нормы. Особенно это касается юга и западных областей. Некоторые метеостанции фиксируют температурные рекорды для определенной даты.

Прямая речь: "Практически до конца месяца у нас будет держаться такой температурный фон, но уже с тенденцией, вот в последние два дня (месяца), там 30-31, к постепенному снижению. Особенно это в западных областях будет ощущаться, потому что там уже 31-1 будет поступать атмосферный фронт и будут меняться воздушные потоки".

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Что предшествовало: Синоптики спрогнозировали, что январь в Украине закончится с +10°, на юге до +17°.